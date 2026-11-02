Уведомление по НДФЛ за конец октября нужно подать до 3 ноября 2026

Налоговые агенты должны представить уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 октября 2026 года не позднее 3 ноября. Перечислить налог необходимо до 5 ноября.

Организации и ИП подают уведомление об исчисленных суммах НДФЛ два раза в месяц. За период с 23-го числа по последний день текущего месяца документ нужно направить не позднее 3-го числа следующего месяца.

Уведомление представляют, если срок уплаты налога наступает раньше срока подачи налоговой декларации. Это правило также распространяется на сборы, авансовые платежи по налогам и страховые взносы, сказано на сайте ФНС.

Таким образом, по НДФЛ, исчисленному и удержанному с 23 по 31 октября 2026 года, уведомление необходимо подать до 3 ноября включительно. Срок уплаты этой суммы налога истекает 5 ноября 2026 года.