Больничные для самозанятых: как прошлый стаж по найму повлияет на сумму выплат

При расчете больничных выплат для самозанятых СФР будет учитывать не только время уплаты добровольных взносов, но и весь предыдущий стаж работы по трудовому договору.

При расчете больничных самозанятым будут учитывать не только период участия в системе добровольного страхования, но и страховой стаж, накопленный во время работы по трудовому договору. Об этом сообщил СФР в своем канале в MAX.

С 1 января 2026 года самозанятые получили право добровольно вступать в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Для этого нужно подать заявление в СФР, выбрать размер страховой суммы и уплачивать ежемесячные взносы.

Размер взноса составляет 1 920 рублей в месяц при страховой сумме 50 тыс. рублей или 1 344 рубля при страховой сумме 35 тыс. рублей за полный месяц нетрудоспособности.

Право на выплаты по больничному возникает после шести месяцев уплаты взносов. В СФР отдельно подчеркнули, что при определении размера пособия учитывается общий страховой стаж самозанятого. Это значит, что в расчет включат и периоды работы по найму до регистрации в качестве самозанятого.

Максимальное пособие в размере 50 тыс. или 35 тыс. рублей за месяц нетрудоспособности смогут получить граждане со страховым стажем более восьми лет, которые уплачивали взносы не менее 12 месяцев.

Если стаж или период уплаты взносов меньше, размер выплаты составит от 60% до 80% выбранной страховой суммы.