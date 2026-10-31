«Яндекс» смог нарастить показатель целевых действий в рекламе на 25% благодаря ИИ

Новые нейросетевые технологии «Яндекса» увеличили среднюю конверсионность рекламных кампаний в Директе на 20–25% при сохранении прежних бюджетов.

Новые рекомендательные технологии помогли рекламодателям получать больше конверсий при сопоставимых бюджетах. За первые девять месяцев 2026 года средняя конверсионность кампаний в Яндекс Директе выросла на 20-25%. Об этом сказано в пресс-релизе Яндекса, документ есть в распоряжении «Клерка».

В компании рассказали, что в первой половине 2026 года провели масштабное обновление рекомендательных технологий. Вместо традиционного многоэтапного отбора и ранжирования объявлений система стала использовать сквозные нейросетевые архитектуры, которые оценивают всю пользовательскую сессию целиком.

Одним из ключевых нововведений стала генеративная модель Argus. Если ранее алгоритмы анализировали обезличенную историю действий пользователя за последние недели, то теперь учитывают данные за период до трех лет. Это позволяет точнее определять интересы аудитории и показывать рекламу потенциальным покупателям.

Позднее в рекламную систему интегрировали модель Gorgona, которая прогнозирует вероятность конверсии и помогает в реальном времени управлять ставками рекламодателей. Благодаря этому рекламный бюджет направляется на показы с более высокой вероятностью покупки или обращения.

В Яндексе отметили, что весь набор нейросетевых моделей продолжает работать в полном объеме, в том числе после атак на дата-центры компании. Алгоритмы по-прежнему участвуют в подборе аудитории, ранжировании объявлений и повышении эффективности рекламных кампаний.

За первые девять месяцев 2026 года общая конверсионность рекламных кампаний в Яндекс Директе в среднем выросла на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании считают, что новые технологии полезны не только бизнесу, но и пользователям, поскольку позволяют показывать более релевантную рекламу и быстрее находить нужные товары и услуги.