Зарплаты рабочих специалистов в России выросли на 25% за год

В сентябре 2026 года средние зарплатные предложения для рабочих и линейных специалистов выросли на 25% за год — до 91 930 рублей в месяц. При этом электромонтерам в отдельных регионах работодатели предлагают до 145 тысяч рублей, сообщили в Авито Работе.

Средние зарплатные предложения для рабочих и линейных специалистов в России в сентябре 2026 года достигли 91 930 рублей в месяц, увеличившись на 25% по сравнению с сентябрем 2025 года. Об этом сообщили аналитики Авито Работы.

Одной из востребованных рабочих профессий остается электромонтер. По итогам января — сентября 2026 года самые высокие средние зарплатные предложения для таких специалистов зафиксированы в следующих регионах:

Хабаровский край — 145 000 рублей в месяц;

Тульская область — 104 000 рублей ;

Калужская область — 100 000 рублей ;

Московская область — 90 722 рубля ;

Ленинградская область — 90 000 рублей.

Больше всего вакансий для электромонтеров размещено в Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Ленинградской области и Башкортостане.

«Электромонтер — одна из ключевых профессий для промышленности и энергетики, и мы видим, что спрос на специалистов растет», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

В отдельных регионах значительно увеличилось число вакансий и для других рабочих специалистов. Например, в сентябре 2026 года в Приволжском федеральном округе спрос на инженеров КИПиА вырос на 145%, а на автожестянщиков — на 132%.

В Уральском федеральном округе число вакансий для обрубщиков увеличилось на 158%, для автожестянщиков — на 104%.

На Дальнем Востоке работодатели стали активнее искать стропальщиков (+126%), дорожных рабочих (+103%) и электриков (+96%). Последним предлагали в среднем 208 000 рублей в месяц.

По прогнозу Роструда, в 2032 году в российской экономике будут заняты около 1 млн электромехаников и монтеров электрического оборудования. При этом дополнительная потребность в таких специалистах составит примерно 240 тысяч человек с учетом выхода работников на пенсию и создания новых рабочих мест.

В Авито Работе уточнили, что зарплатные предложения рассчитаны по средним значениям диапазонов, указанных работодателями в вакансиях. Фактический заработок зависит от региона, опыта, квалификации и условий работы.