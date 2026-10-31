IT-компании могут потерять налоговые льготы после реорганизации

В 2025–2030 годах IT-компании могут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо 25%. Однако реорганизация бизнеса или снижение доли профильных доходов ниже 70% может лишить их налоговых льгот.

Российские IT-компании с государственной аккредитацией и долей профильных доходов не менее 70% могут применять ставку налога на прибыль 5% вместо стандартных 25%. Льгота действует в 2025–2030 годах, рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Дарья Чекурова.

Налог полностью зачисляется в федеральный бюджет, а региональная ставка составляет 0%.

Кроме того, с 2026 года для IT-компаний действуют пониженные тарифы страховых взносов: 15% с выплат в пределах единой предельной базы и 7,6% с сумм сверх нее.

Также компании могут не платить НДС при передаче прав на программы и базы данных из реестра российского ПО. Для этой льготы аккредитация не требуется. Однако освобождение не распространяется на права, позволяющие размещать рекламу, предложения о продаже товаров или заключать сделки.

При этом изменение структуры бизнеса может привести к потере налоговых преимуществ.

«Реорганизация может лишить права на льготную ставку налога на прибыль и пониженные тарифы взносов», — пояснила Чекурова.

По общему правилу ограничения распространяются на организации, которые после 1 июля 2022 года:

созданы путем слияния, разделения или выделения;

присоединили к себе другое юридическое лицо;

выделили из своего состава одну или несколько компаний.

Однако для некоторых организаций предусмотрены исключения.

Например, запрет не применяется к льготе по налогу на прибыль в 2025–2030 годах, если компания получила аккредитацию до 1 июля 2022 года и применяла соответствующую льготу в 2022 году.

Сохранить льготы также можно, если в 2024–2026 годах из компании выделилось другое юрлицо, а сама организация применяла соответствующую IT-льготу в 2023 году.

Еще одно исключение касается слияний и присоединений в 2025–2026 годах, если все участники реорганизации применяли соответствующую льготу в 2024 году.

Кроме того, право на пониженную ставку налога на прибыль теряется, если доля профильных доходов компании опускается ниже 70%.

По общему правилу ставка 5% также недоступна организациям, в которых доля прямого или косвенного участия государства составляет 50% и более. Исключения предусмотрены для компаний, соответствующих критериям Правительства РФ.

При этом преобразование организации, например из АО в ООО, само по себе не лишает права на льготы при соблюдении остальных условий.

«Таким образом, до реорганизации или сделки с долями важно оценить не только корпоративные последствия, но и их влияние на налоговые льготы и аккредитацию», — подчеркнула Чекурова.

В отдельных регионах для IT-бизнеса также действуют пониженные ставки по УСН и налогу на имущество организаций.