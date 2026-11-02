ФНС оштрафовала 3 тысячи самозанятых на 300 млн рублей за массовую отмену чеков
Новая скоринговая модель оценивает систематичность отмен операций в приложении «Мой налог». За девять месяцев к ответственности привлекли около 3 тыс. плательщиков НПД на сумму около 300 млн рублей.
ФНС тестирует новую скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми, сообщил начальник управления оперативного контроля службы Владимир Мальцев. Система помогает находить плательщиков налога на профессиональный доход, которые неправомерно аннулируют чеки.
При оценке риска ФНС учитывает систематичность отмен в течение определенного периода. Еще одним признаком может стать аннулирование чека партнером самозанятого, например цифровой платформой или банком.
«Если я [самозанятый] массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание», — пояснил Владимир Мальцев.
Модель уже апробируют в регионах «в практически опытном режиме».
За девять месяцев текущего года ФНС привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около 3 тыс. самозанятых на общую сумму около 300 млн рублей. Штраф за первое сокрытие дохода составляет 20% от суммы операции, за повторное — 100%.
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