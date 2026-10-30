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Трудовое право (ТК РФ)
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Работодатель не вправе отказывать сотрудникам в сокращении предпраздничного рабочего дня

Рабочий день перед нерабочим праздником должен быть сокращен на один час. Это обязанность работодателя, а не его право, поэтому решение руководства не может отменять требование Трудового кодекса.

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Рабочий день или смена, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, должны быть сокращены на один час. Это обязательное требование трудового законодательства, пояснили специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».

В ведомство обратился сотрудник, руководитель которого отказывался отпускать работников на час раньше перед праздниками. Работодатель утверждал, что сокращение рабочего дня остается на усмотрение руководства.

В Роструде указали, что ч. 1 ст. 95 ТК РФ прямо предусматривает уменьшение продолжительности работы на один час перед нерабочим праздничным днем.

«Работодатель обязан соблюдать правила об исчислении нормы рабочего времени и сократить продолжительность работы», — говорится в разъяснении.

Таким образом, работодатель не может отменить сокращение предпраздничного рабочего дня только на основании собственного решения.

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