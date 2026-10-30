Работодатель не вправе отказывать сотрудникам в сокращении предпраздничного рабочего дня

Рабочий день перед нерабочим праздником должен быть сокращен на один час. Это обязанность работодателя, а не его право, поэтому решение руководства не может отменять требование Трудового кодекса.

Рабочий день или смена, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, должны быть сокращены на один час. Это обязательное требование трудового законодательства, пояснили специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».

В ведомство обратился сотрудник, руководитель которого отказывался отпускать работников на час раньше перед праздниками. Работодатель утверждал, что сокращение рабочего дня остается на усмотрение руководства.

В Роструде указали, что ч. 1 ст. 95 ТК РФ прямо предусматривает уменьшение продолжительности работы на один час перед нерабочим праздничным днем.

«Работодатель обязан соблюдать правила об исчислении нормы рабочего времени и сократить продолжительность работы», — говорится в разъяснении.

Таким образом, работодатель не может отменить сокращение предпраздничного рабочего дня только на основании собственного решения.