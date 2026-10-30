Работника переводят в другой отдел с новыми обязанностями: когда нужно его согласие
Если работника переводят в другой отдел с изменением трудовой функции, уведомлять его за два месяца не требуется. Однако такой перевод возможен только по письменному соглашению сторон трудового договора.
Работодатель не обязан уведомлять сотрудника за два месяца о переводе в другой отдел, если одновременно меняется его трудовая функция. Однако изменить ее без согласия работника нельзя. Об этом сообщили специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».
В ведомство обратились с вопросом о переводе юриста в отдел с изменением трудовой функции. При этом в действующем трудовом договоре должность сотрудника указана без привязки к конкретному подразделению.
В Роструде пояснили, что двухмесячный срок уведомления, предусмотренный ст. 74 ТК РФ, в такой ситуации не применяется.
Эта статья позволяет работодателю по своей инициативе менять отдельные условия трудового договора по организационным или технологическим причинам. Но изменять трудовую функцию работника в таком порядке запрещено.
Согласно ст. 72 ТК РФ, изменение условий трудового договора допускается по соглашению сторон, которое необходимо оформить письменно.
Поэтому для перевода юриста в отдел с изменением трудовой функции работодателю нужно заключить с сотрудником письменное соглашение к трудовому договору, а не направлять уведомление за два месяца.
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