Депутаты доработают поправки об НДФЛ, штрафах и НДС для покупок в иностранных онлайн-магазинах к ноябрю 2026

Госдума приняла в первом чтении масштабный пакет налоговых поправок на 2027 год. До 12 ноября 2026 года законопроект будут дорабатывать ко второму чтению, а часть инициатив уже вызвала вопросы у бизнеса и профильного комитета.

29 октября 2026 года депутаты приняли в первом чтении законопроект с изменениями в первую и вторую части Налогового кодекса, которые должны вступить в силу с 2027 года. Документ правительство внесло вместе с проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Участники законодательного процесса могут направлять поправки ко второму чтению до 12 ноября 2026 года. Это означает, что ряд предложенных норм еще может измениться.

Одной из наиболее обсуждаемых стала поправка в статью 4 НК. Законопроект предполагает исключить положение о запрете ФНС издавать нормативные правовые акты по налогам, сборам и страховым взносам. Одновременно термин «нормативные правовые акты» предлагают заменить более широким понятием «правовые акты».

Против таких изменений выступила «Опора России». По мнению бизнес-объединения, компаниям будет сложнее определить, какие документы налоговой службы обязательны к применению, а затраты на юридическую экспертизу могут вырасти.

В Минфине считают, что поправка не расширяет полномочия ФНС, а лишь устраняет противоречия в действующих нормах. При этом замечания бизнеса пообещали рассмотреть ко второму чтению.

Дополнительные вопросы к законопроекту возникли и у комитета Госдумы по бюджету и налогам. Депутаты предложили доработать положения о повышении штрафов за налоговые нарушения, порядке уплаты отдельных налогов и взносов, правилах отчетности по НДФЛ, налогообложении процентов по вкладам и регулировании трансграничной интернет-торговли.

Пакет поправок также предусматривает повышение ряда налоговых штрафов, изменение правил налогообложения доходов россиян, передачу ФНС контроля за взносами на травматизм и введение НДС для покупок в зарубежных интернет-магазинах за пределами ЕАЭС.