Спрос самозанятых на ипотеку и потребкредиты вырос в 2,2 раза — доход из приложения больше не помеха

Самозанятые и предприниматели все активнее обращаются за кредитами, а банки расширяют для них доступность программ даже на фоне сокращения продуктовых линеек.

Доля заявок от самозанятых выросла во всех ключевых сегментах кредитования. По данным исследования, за январь-август 2026 года на них пришлось 10% заявок на кредитные карты, а также по 9% заявок на ипотеку и потребительские кредиты. К таким выводам пришли аналитики Solar Staff и Банки.ру, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Наиболее заметный рост за два года зафиксировали в ипотеке и потребкредитовании. Если в 2024 году доля заявок от самозанятых в этих категориях составляла 4%, то в 2026 году показатель достиг 9%.

Растет и активность индивидуальных предпринимателей. В ипотеке их доля заявок увеличилась с 3% до 6%, а в потребительских кредитах и кредитных картах — с 2% до 4%.

«По мере роста этой аудитории адаптация скоринга, способов подтверждения дохода и продуктовой линейки становится уже не нишевой задачей, а отдельным направлением развития финансовых продуктов», — сказал генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко.

На фоне повышения спроса банки стали чаще сохранять и адаптировать программы для клиентов с проектным доходом. Доля ипотечных продуктов, доступных самозанятым, выросла за два года с 38% до 49%, а потребительских кредитов — с 34% до 41%.

При этом общее число кредитных продуктов на рынке сокращается. Количество ипотечных программ уменьшилось с 486 до 384, а потребительских кредитов — с 264 до 217. Однако предложения для самозанятых банки в основном сохранили.

Эксперты связывают рост интереса к кредитам с увеличением числа самозанятых и большей прозрачностью их доходов для банков. По данным ФНС, на 1 сентября 2026 года в России зарегистрировано 17,4 млн самозанятых, из которых 9,5 млн получили доход в 2025 году.