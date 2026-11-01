74% компаний отказались от любых компенсаций по больничным сверх закона
Почти половина работающих россиян признались, что выходили на работу больными за последний год. При этом большинство компаний не компенсируют сотрудникам потерю дохода на больничном.
Каждый второй трудоустроенный россиянин (49%) за последний год выходил на работу, несмотря на болезнь. Чаще других работают при плохом самочувствии женщины — 53% против 47% среди мужчин.
С возрастом готовность брать больничный снижается: среди россиян старше 45 лет на работу во время болезни выходят 54%, тогда как среди сотрудников до 35 лет — 46%. Об этом сказано в исследовании SuperJob.
Исследование также показало связь между уровнем дохода и отношением к больничным. Среди работников с зарплатой до 100 тыс. рублей на работу больными выходят 41%, а среди тех, кто зарабатывает более 150 тыс. рублей в месяц, — уже 52%.
На этом фоне работодатели все реже практикуют дополнительные выплаты по больничным листам. В 74% компаний сотрудники получают только предусмотренное законом пособие без каких-либо доплат.
Лишь 10% работодателей используют разные варианты компенсаций сверх государственных выплат. Так, 4% компаний доплачивают до среднего заработка, по 2% — до оклада или фактической зарплаты, еще 2% выплачивают фиксированные суммы.
Еще 7% работодателей принимают решение о доплатах индивидуально. Год назад такой подход использовали только 4% компаний.
При этом некоторые организации предпочитают поддерживать заболевших сотрудников другими способами — например, разрешают работать удаленно во время болезни или предоставляют несколько дней отдыха без оформления больничного.