⚡️ Итоги дня: горбуша подорожала вдвое, россияне скупают тыквы к Хеллоуину, «Авито» запускает аукционы, взлетел спрос на речные круизы по Китаю

В 2026 году сбор риса в России может сократиться до 800 тыс. тонн — это на 400 тыс. тонн меньше показателей прошлого года, согласно прогнозу гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько.

Из-за неурожая в Азии и Латинской Америке, а также удорожания логистики при поставках из Египта, розничные цены на манго в России выросли на 13% за год.

Госдума рассчитывает разрешить спорные вопросы с маркировкой и требованиями к авторизации пользователей, чтобы принять законопроект о регулировании видеоигр в первом чтении до конца года.

На фоне растущего интереса к Хеллоуину продажи тыкв, костюмов и декора за год увеличились на 6–14%, однако ритейлеры пока не спешат расширять тематический ассортимент из-за риска остаться с нераспроданным товаром.

В сентябре Турция нарастила экспорт рыбы в Россию в полтора раза — до рекордных $72,6 млн, при этом основу поставок составила замороженная форель.

Дальневосточная горбуша возглавила список самых подорожавших лососевых в России, увеличившись в оптовой цене за год вдвое — до 670 рублей за килограмм.

Сервис «Авито» анонсировал запуск торгов в формате аукциона, где продавцы смогут выставлять товары стоимостью до 150 тысяч рублей с начальной ценой, а покупатели — конкурировать за покупку, делая свои ставки.

Сумма исковых требований к пилоту Сергею Белову за повреждение компонентов самолета при аварийной посадке в поле под Новосибирском выросла на 8 млн рублей и достигла 127 млн рублей.

Мошенники под видом коммунальщиков начали выманивать деньги и личные данные россиян, выдумывая несуществующие долги или визиты мастеров для «проверки отопления» и запрашивая коды из СМС.

В 2027 году Минздрав России включит вакцину от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок и начнет ее поставки в регионы, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Териберку в Мурманской области планируют превратить в круглогодичный комплексный курорт с новыми объектами размещения, чтобы решить проблему с нехваткой жилья для туристов в высокий сезон.

По данным АТОР, в весенне-летний сезон спрос российских туристов на речные круизы по Китаю подскочил в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Инвестиции в гостиничную недвижимость за январь—сентябрь 2026 года упали на 61,1% до 21 млрд рублей, а количество новых профильных компаний сократилось на 17,8% из-за снижения турпотока и жесткой конкуренции с посуточной арендой.

Из-за стремления к экономии россияне стали реже бронировать новогодние поездки по стране, снизив спрос на внутренний туризм в праздники на 4–5% по сравнению с прошлым годом.

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на уровне AAA(RU) со «стабильным» прогнозом благодаря высокому экономическому потенциалу столицы, минимальному долгу и прочному бюджету.

В мессенджере «Макс» запустили мини-приложение «Инструменты канала» и добавили для блогеров возможность выбирать профиль при ответе на комментарии.

Госдума рассчитывает разрешить спорные вопросы с маркировкой и требованиями к авторизации пользователей, чтобы принять законопроект о регулировании видеоигр в первом чтении до конца года.