В ГИС ЭПД за два месяца оформили в 2,5 раза больше документов, чем за предыдущие четыре года

За два месяца в ГИС ЭПД оформили более 73 млн электронных перевозочных документов против 29 млн за весь предыдущий период работы системы с 2022 года. Сейчас через систему проходит около 10 млн документов еженедельно.

Объем электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД за два месяца превысил 73 млн. Для сравнения, за весь период добровольного использования системы с 2022 года было оформлено 29 млн документов. Об этом сообщила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова на форуме Kazan Digital Week.

«Система на сегодняшний момент вышла на 10 млн документов в неделю, из которых примерно 30% — экспедиторские документы», — рассказала Давыдова.

Число участников электронного документооборота достигло 676 тыс. уникальных организаций.

По словам Давыдовой, переход на ГИС ЭПД требует от компаний подготовки внутренних процессов и информационных систем. При этом организации, подключившиеся к системе ранее, не сообщают о сбоях.

Напомним, с 1 сентября 2026 года участники грузоперевозок обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде. Требование распространяется на транспортные накладные, заказы и заявки при автомобильных перевозках, грузовые накладные при железнодорожных и авиаперевозках, а также экспедиторские документы.

При этом до марта 2027 года штрафы за использование бумажных накладных не предусмотрены — нарушителям ограничатся устным замечанием.