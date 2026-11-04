ФНС напомнила правила уплаты налогов вне ЕНП

Отдельно от единого налогового платежа нужно перечислять НДФЛ за иностранцев на патенте и госпошлины без исполнительного листа суда.

Не все бюджетные платежи можно перечислять через единый налоговый платеж, напомнили в УФНС.

На отдельные коды бюджетной классификации направляют фиксированные авансовые платежи по НДФЛ за иностранных работников с патентом, а также госпошлины, по которым суд еще не выдал исполнительный документ.

Госпошлину перечисляют на конкретный КБК с указанием ОКТМО по месту нахождения суда. В состав ЕНП госпошлина входит только в том случае, если арбитражный суд уже выдал по ней исполнительный лист — для этого предусмотрен КБК 18210801000011060110.

Часть налогов и сборов налогоплательщики вправе перечислять как через ЕНП, так и отдельными платежками на соответствующие КБК. Такой порядок действует для налога на профессиональный доход, а также сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.

При этом основные налоги и взносы — налог на прибыль, НДС, НДФЛ налогового агента, страховые взносы, имущественные налоги, акцизы, водный налог, УСН и ЕСХН — входят в состав ЕНП в обязательном порядке.

Платежи вне ЕНП направляют на единый казначейский счет в Тульской области. В поле 16 платежного поручения указывают «Казначейство России (ФНС России)», в поле 61 — ИНН 7727406020, в поле 103 — КПП 770701001, в поле 101 — статус 01, а в полях 104 и 105 приводят КБК и восьмизначный код ОКТМО в зависимости от вида платежа. Заполнять реквизиты необходимо по правилам приказа Минфина от 16.05.2025 № 58н.