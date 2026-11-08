Налоговики начали выездные рейды по проверке применения онлайн-касс

Инспекторы проверяют фактическое использование контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями. Нарушителям грозят штрафы, приостановка деятельности и корректировка налоговой базы.

Выездные проверки соблюдения правил работы с онлайн-кассами продолжаются в Югре, сообщили в региональном управлении ФНС. Инспекторы отслеживают полноту учета выручки и напоминают, что бизнес обязан пробивать чеки при каждой расчетной операции с клиентом, а не только своевременно регистрировать кассовые аппараты.

Расхождения между сведениями кассовой выручки, операциями по расчетному счету и декларациями налоговики используют как основание для пересчета налоговой базы.

Чтобы избежать доначислений и санкций, компании и предприниматели должны контролировать срок действия фискального накопителя, правильно указывать реквизиты в чеках и вовремя пробивать чеки коррекции при сбоях или ошибках.

Зарегистрировать или перерегистрировать кассу с передачей чеков через оператора фискальных данных можно по упрощенной схеме. При этом такой порядок не действует для бизнеса при продаже маркированных товаров, развозной и разносной торговле, а также в сфере азартных игр.