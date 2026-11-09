Как при смене налогового режима обновить настройки ККТ

В кассовых чеках должна быть указана актуальная система налогообложения. Если касса передает сведения через ОФД, заявление о перерегистрации подавать не нужно.

Настройки ККТ необходимо изменить при переходе на другой налоговый режим, изменении ставок НДС или возникновении обязанности его платить, напомнило УФНС по Ярославской области. Это также требуется при утрате права на УСН, автоУСН, ПСН или ЕСХН. Неактуальные сведения в чеке нарушают требования закона № 54-ФЗ.

При передаче данных через оператора фискальных данных достаточно сформировать на кассе отчет об изменении параметров регистрации. ОФД автоматически направит сведения в ФНС. Заявление о перерегистрации потребуется при поломке фискального накопителя, автономной работе кассы или изменении специальных признаков ККТ, например при переходе к продаже маркированных товаров.

Отдельного значения для АСН в ККТ нет — в настройках указывают УСН. При переходе с автоУСН на УСН с НДС или ОСНО кассу нужно настроить для отражения ставки и суммы налога. При переходе на ОСНО также меняют указанный налоговый режим.

При утрате права на ПСН новый режим — УСН или ОСНО — указывают со следующего дня после превышения лимита доходов. В 2026 году он составляет 20 млн рублей. Чеки коррекции за период действия патента не нужны, но заявление об утрате права на ПСН следует подать в течение 10 дней.

За чек с неверной системой налогообложения по ч. 4 ст. 14.5 КоАП грозит предупреждение или штраф.