Налоговики объяснили, где в ЛК искать уведомления по имущественным налогам и НДФЛ

Документ содержит расчеты по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество, а также по НДФЛ с доходов по вкладам и выплат, с которых налог не удержал агент.

Налоговые уведомления для физлиц сформированы и направлены в электронном виде, напомнила ФНС. Как его найти:

авторизоваться в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС с паролем, полученным в налоговой (можно войти с логином и паролем от Госуслуг);

на главной странице или в меню перейти в раздел «Сообщения» (значок конверта в верхней части экрана);

в списке сообщений найти уведомление от налоговой с регистрационным номером. Документ можно просмотреть онлайн и скачать в формате PDF для печати или хранения

Если в расчете обнаружены ошибки — например, налог начислен на проданный автомобиль или чужой объект недвижимости — подать обращение на корректировку сведений можно напрямую через сервис.

Уведомление не формируют и не отправляют, если общая сумма начислений составляет менее 300 рублей. В таком случае требование об уплате поступит только после превышения этого лимита либо по истечении трехлетнего срока. Если начисления превышают порог, но документ в сервисах отсутствует, налогоплательщик может запросить его лично в МФЦ или инспекции.

Перечислить начисленные налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги ФЛ», сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин» (включая платежи за третьих лиц), на портале госуслуг, а также в банках и отделениях почты.