💥 Масштабный сбой Beget 2 ноября: в России перестали работать сайты

У хостинг-провайдера Beget произошел масштабный сбой, из-за которого часть сайтов стала недоступна. Компания подтвердила технические проблемы и сообщила, что инженеры вручную восстанавливают работу инфраструктуры.

Утром 2 ноября 2026 года пользователи столкнулись с недоступностью сайтов, размещенных у хостинг-провайдера Beget. Проблемы начались примерно в 03:00 по московскому времени. В официальной группе Beget во «ВКонтакте» подтвердили крупный инцидент и сообщили о проведении восстановительных работ.

«Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры», — заявили в компании.

По информации провайдера, инженеры вручную настраивают инфраструктуру непосредственно в дата-центрах. Для устранения неполадок задействованы все необходимые ресурсы, команды работают в усиленном режиме.

Среди ресурсов, о проблемах с доступом к которым сообщается, — «Честный знак».

Причины инцидента устанавливаются. Провайдер обещает опубликовать следующую информацию после получения подтвержденных данных. Сроки полного восстановления работы сервисов пока не названы.