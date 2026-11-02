ЦРПТ: работу систем «Честный знак» полностью восстановили после сбоя

Перебои возникли из-за технических проблем у хостинг-провайдера Beget. Продажа маркированных товаров и работа бизнеса не прерывались.

Работу информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановили, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Система маркировки «Честный знак» работает стабильно.

Личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки функционируют в штатном режиме. Перебои затронули только доступ к информационному порталу.

«В данный момент работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена. Ранее перебои с доступом к порталу наблюдались из-за технических проблем со стороны хостинг-провайдера Beget. <...> Работа бизнеса и продажа маркированных товаров не была нарушена», — сказано в сообщении.

Причиной сбоя стал крупный инцидент на всех уровнях архитектуры российского облачного провайдера и регистратора Beget. Компания сообщила о нем утром 2 ноября, после чего начала восстановительные работы и расследование причин произошедшего.