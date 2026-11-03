Страховой стаж при утере трудовой книжки можно подтвердить через СФР

Для корректировки трудовых сведений нужно обратиться в Социальный фонд. Если работодателя уже нет, фонд запросит информацию у его правопреемника или в архиве.

Подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки или неполных записях в ней можно через обновление индивидуального лицевого счета, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Подать обращение в СФР удобнее всего через Госуслуги.

Соцфонд запросит актуальную информацию у работодателя и внесет ее в ИЛС. В редких случаях при обращении в суд доказательством занятости могут стать показания бывших коллег.

«Предоставить для подтверждения стажа документы можно и самостоятельно. Это, например, трудовые договоры, справки от работодателя, зарплатные ведомости, выписки из приказов, архивные данные и прочее», — отметила Кавшар.

От сведений о трудовой деятельности, страховом стаже и заработке на ИЛС зависит формирование будущих пенсионных прав. Проверить данные можно по выписке из лицевого счета, заказав ее в приложении банка, на «Госуслугах», в клиентской службе СФР или МФЦ.