Wildberries разрешила сетевому бизнесу открывать пункты выдачи без ремонта и брендинга

Магазины, банки, кофейни и АЗС с сетью от 30 точек смогут открывать пункты выдачи Wildberries на специальных корпоративных условиях. Новая программа уже действует по всей России.

Wildberries запустила программу корпоративного открытия пунктов выдачи заказов для компаний с сетью от 30 филиалов. Новые условия позволяют интегрировать ПВЗ в действующий бизнес без специального ремонта и дополнительных затрат на оформление.

Программа рассчитана на компании с разветвленной сетью точек, включая магазины, супермаркеты, банковские отделения, кофейни, автозаправочные станции и другие объекты. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.

Для запуска пункта выдачи на корпоративных условиях не потребуется проводить фирменный ремонт или брендировать помещение. Wildberries бесплатно предоставляет вывеску и кронштейн, а для работы с заказами достаточно смартфона или ноутбука с приложением WB ПВЗ.

При этом помещение должно быть оборудовано минимум одной примерочной, двумя камерами видеонаблюдения и зоной выдачи заказов.

Клиенты корпоративных ПВЗ смогут получать и возвращать заказы на тех же условиях, что и в стандартных пунктах выдачи маркетплейса. Также им будет доступен сервис доставки товаров WB Track.

Программа уже работает для сетевых компаний по всей России. В дальнейшем Wildberries планирует распространить ее и на другие страны присутствия. Подать заявку на открытие пункта выдачи можно на специальном корпоративном портале компании.