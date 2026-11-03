ВС объяснил, почему начисленная после смерти пенсия не достанется наследникам

Наследники могут получить только пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя. Ошибочно перечисленные после смерти деньги нужно вернуть Соцфонду.

Пенсия, начисленная после смерти получателя, не входит в наследственную массу, разъяснил Верховный суд. Судебная коллегия по экономическим спорам отменила постановление кассации и оставила в силе решения нижестоящих судов.

Спор возник после того, как банк перечислил 17,5 тыс. рублей на счет умершей жительницы Омской области. Региональное отделение Соцфонда потребовало вернуть деньги, но банк отказался. Кредитная организация сослалась на отсутствие права распоряжаться средствами клиентов и контролировать их использование.

Первая и апелляционная инстанции признали спорную сумму неосновательным обогащением банка. Кассация решила, что после зачисления на счет пенсия стала имуществом наследодателя, поэтому требование нужно предъявлять наследникам. Верховный суд не согласился с этим выводом: право на пенсионную выплату прекращается со смертью получателя, а наследники вправе претендовать только на суммы, начисленные при его жизни.