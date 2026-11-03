ФНС рассказала, как исправить ошибки в налоговом уведомлении и избежать начисления пеней

Заявление для перерасчета налога можно направить через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, представителя или подать лично в инспекцию. Обратиться в ФНС лучше до срока уплаты, чтобы снизить риск начисления пеней.

Ошибки в налоговом уведомлении можно исправить по заявлению о перерасчете. Уведомление содержит расчет транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц, а также НДФЛ по отдельным основаниям.

Перерасчет может потребоваться, если неверно указаны тип или мощность транспортного средства, площадь участка либо кадастровая стоимость недвижимости. Основанием также могут стать некорректные персональные данные или статус налогоплательщика, отсутствие положенной льготы или ее неправильное применение. Об этом сказано на сайте ФНС.

Для исправления сведений нужно подать заявление по форме КНД 1150139, утвержденной приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-21/697@. В заявлении следует перечислить сведения, которые налогоплательщик считает недостоверными или неактуальными.

При наличии оснований инспекция сформирует уточненное налоговое уведомление в течение 30 дней. В исключительных случаях срок могут продлить еще на 30 дней. Если оснований для перерасчета нет, налоговый орган направит ответ на обращение.