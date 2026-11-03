В каждое десятое налоговое уведомление включили расчет НДФЛ по новым правилам

Физлица должны уплатить налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. В уведомления также могут включить НДФЛ, рассчитанный налоговой инспекцией.

Налоги по уведомлениям за 2025 год необходимо перечислить не позднее 1 декабря 2026 года. В уведомлении указывают налог на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги. Каждое десятое уведомление также содержит расчет НДФЛ.

Инспекция рассчитывает НДФЛ с процентов по банковским вкладам и выигрышей в азартных играх. Налог также могут начислить с доходов, с которых его не удержал налоговый агент, а также при предоставлении вычетов в завышенном размере или пересчете по прогрессивной шкале. Об этом сказано на сайте ФНС.

За 2025 год доходы в уведомлении распределены по группам для корректного применения прогрессивной шкалы. В расчет также включили сведения из деклараций 3-НДФЛ за 2025 год. Если за 2024 год повышенная ставка применялась при совокупном доходе свыше 5 млн рублей, то за 2025 год налог пересчитывают с доходов, превышающих 2,4 млн рублей.

Наибольшую сумму НДФЛ в Омской области начислили с процентов по банковским вкладам. Налогом облагается не вся сумма процентов за 2025 год, а только доход сверх 210 тыс. рублей.