Для крупных строек и заводов хотят выделить почти 383 тысячи иностранных работников в 2027 году

На 2027 год в России планируют установить квоту на привлечение 382,8 тыс. работников из визовых стран. Соответствующий проект постановления правительства вынесли на общественное обсуждение.

Минтруд предложил утвердить на 2027 год квоту на привлечение иностранных работников из визовых государств в размере 382,8 тыс. разрешений. Потребность сформировали на основании заявок работодателей, которые прошли согласование в региональных межведомственных комиссиях.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остается трудоустройство россиян. Разрешение на привлечение специалистов из визовых стран выдают только в случаях, когда предприятие не может найти сотрудников внутри региона.

Предлагаемый объем квоты составляет около 0,5% от общей численности занятых в стране. При этом 92% заявок работодателей приходится на квалифицированных специалистов.

Чаще всего через механизм квотирования работодатели привлекают работников из Китая, Индии, Вьетнама, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Турции.

Дополнительные иностранные кадры нужны для крупных инвестиционных проектов. Среди них строительство Амурского газохимического комплекса, Амурского газоперерабатывающего комплекса, второй очереди космодрома «Восточный», высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, а также ряда промышленных объектов в Ленинградской области, Татарстане и ОЭЗ «Алабуга».

В Минтруде напомнили, что квота устанавливает предельный объем привлечения работников из визовых стран, но не дает автоматического права на въезд. Каждый специалист должен отдельно оформить рабочую визу и разрешение на работу.