Масштабный сбой Beget произошел из-за кибератаки

Хостинг-провайдер Beget назвал причиной масштабного сбоя кибератаку в ночь с 1 на 2 ноября 2026 года. Компания уведомила клиентов о форс-мажоре и предупредила, что полное восстановление сервисов может занять длительное время.

Причиной масштабного сбоя у хостинг-провайдера Beget стала кибератака в ночь с 1 на 2 ноября 2026 года. Компания сообщила об этом в своем Telegram-канале. Провайдер уведомил клиентов о наступлении форс-мажорных обстоятельств и признал, что из-за атаки временно не может в полном объеме оказывать часть услуг.

В Beget заверили, что сохранили резервные копии данных подавляющего большинства ресурсов виртуального хостинга и облачной инфраструктуры. Однако полное восстановление данных потребует длительного времени.

Компания уже восстановила работу выделенных серверов, которые обслуживаются без ее администрирования. Работу DNS-серверов, отвечающих за преобразование доменных имен в IP-адреса, рассчитывают восстановить в ближайшие 4–5 часов с момента сообщения.

«Мы продолжаем оценивать масштаб последствий атаки, поэтому пока не можем назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов», — сообщили в Beget.

Ранее «Клерк» писал о масштабном сбое у провайдера, из-за которого пользователи столкнулись с недоступностью сайтов. Тогда Beget сообщал о комплексных технических проблемах и ручном восстановлении инфраструктуры непосредственно в дата-центрах.

В связи со сбоем также возникали проблемы с доступом к информационному порталу «Честного знака». При этом оператор системы маркировки ЦРПТ уточнил «Клерку», что сама система маркировки и личные кабинеты участников товарооборота работали штатно, а доступ к информационному сайту был восстановлен.