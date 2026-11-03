Просроченные долги общепита достигли рекордных 24,3 млрд рублей

За год задолженность выросла на 27%, а ее доля в кредитном портфеле отрасли превысила 13%. Ухудшение финансового положения может привести к новым закрытиям заведений.

Просроченная задолженность кафе и ресторанов к 1 сентября 2026 года достигла максимальных с февраля 2018 года 24,3 млрд рублей. Общий кредитный портфель отрасли составил 184 млрд рублей, только за август объем просрочки увеличился на 1,25 млрд.

На общепит давят дорогие кредиты, рост стоимости продуктов, аренды и зарплат, а также снижение потребительских расходов. Особенно уязвимы независимые кафе и рестораны среднего ценового сегмента с высокой долговой нагрузкой. Новые займы бизнес часто берет для погашения прежних долгов, а не для развития. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

«Главная опасность — это запуск цепной реакции», — предупредил бизнес-консультант, эксперт московского отделения «Опоры России» Сергей Маликов.

Если заведения начнут задерживать расчеты, поставщики могут потребовать полную предоплату и от других клиентов.

В 2025 году прекратили деятельность 35,4 тыс. ИП и компаний общепита, следует из данных «Контур.Фокуса». За январь — сентябрь 2026 года закрылось еще 28 тыс. предприятий — на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Риск новой волны закрытий в 2027 году остается высоким из-за дорогого финансирования и сокращения резервов бизнеса.