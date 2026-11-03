Малому бизнесу добавили поддержки почти на 70 млрд рублей

За девять месяцев объем прямой финансовой помощи бизнесу увеличился примерно на 2%. До этого показатель снижался в течение полутора лет.

Объем прямой финансовой поддержки МСП за январь–сентябрь 2026 года достиг 69,7 млрд рублей. В 2025 году показатель снизился на 6%, а в первом полугодии 2026-го — на 17% год к году.

Основным инструментом поддержки остаются гранты. За девять месяцев бизнес получил 56,3 млрд рублей безвозмездной помощи, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Объем льготного лизинга вырос на 12,7%, до 2,4 млрд рублей. Об этом сказано в исследовании исследования Rodionoff Group на основе данных ФНС.

«Лизинг — самый чуткий индикатор. Он показывает, что предприниматели готовы вкладываться в оборудование и расширение, когда горизонт планирования становится чуть более предсказуемым», — отметил заместитель председателя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин.

При ключевой ставке 14% гранты и льготный лизинг становятся альтернативой дорогим банковским кредитам.

Число ИП — получателей господдержки увеличилось на 26,6%, до 195,9 тыс. человек. Общее количество получателей с учетом самозанятых выросло на 13,5%, до 343,6 тыс. Число случаев информационной помощи увеличилось на 52,6%, консультационной — на 5,1%, образовательной — на 2,5%.