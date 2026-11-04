Налог на вклады вырастет из-за прогрессивной шкалы НДФЛ: эксперт объяснил новые правила с 2027 года

НДФЛ с процентов по депозитам могут разрешить уменьшать на социальные вычеты.

О предложенном порядке налогообложения доходов «Клерку» рассказал основатель и управляющий компании Frogent Альберт Бодокия.

Согласно законопроекту № 617-9, с 2027 года такие доходы планируется облагать по прогрессивной шкале НДФЛ – от 13 до 22%. Документ прошел первое чтение в Госдуме, поэтому его положения еще могут измениться.

Сейчас проценты по вкладам облагаются отдельно от зарплаты и других доходов. Необлагаемый лимит рассчитывается исходя из миллиона рублей и максимальной ключевой ставки за год. По новым правилам предлагается использовать показатель предыдущего года, чтобы банки могли заранее определить лимит.

«После объединения налоговых баз ставка будет зависеть от совокупного годового дохода. Например, если директор компании зарабатывает 4,5 млн рублей в год, проценты по вкладам могут облагаться по ставке 15%. При превышении общего дохода 5 млн рублей часть поступлений попадет под ставку 18%. Повышенная ставка применяется только к сумме превышения порога», — пояснил Бодокия.

Изменится и порядок удержания налога. Сейчас банки передают сведения о процентах в ФНС, которая рассчитывает налог и направляет уведомление гражданину. С 2027 года кредитные организации должны будут удерживать НДФЛ при выплате процентов, рассчитывая его нарастающим итогом с начала года.

Объединение налоговых баз позволит учитывать стандартные, социальные и имущественные вычеты. Это может быть выгодно гражданам, которые получают проценты по вкладам и одновременно имеют право на вычет за покупку жилья, лечение или обучение.

Однако автоматически предоставлять такие вычеты банки пока не смогут. Потребуется подтверждение права на них через ФНС, добавил эксперт.