Сокращение списка специальностей ударило по спросу на образовательные кредиты

После реформы льготных программ спрос на кредиты для учебы резко сократился. Число образовательных кредитов снизилось на 55% за одну приемную кампанию.

Выдачи образовательных кредитов в Т-Банке по итогам приемной кампании 2026 года снизились на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» банка Иван Сафонов. Общую сумму выданных кредитов он не раскрыл.

С 1 июня 2026 года займы с господдержкой доступны только для обучения по приоритетным для государства направлениям. По оценке Сафонова, перечень специальностей сократился примерно на 70%. Т-Банк выдает льготные кредиты только на программы высшего образования. Об этом пишут «Ведомости».

Почти весь рынок образовательных кредитов занимает Сбербанк: в 2023 году на него приходилось 99,7% выдач, следует из данных Минобрнауки. В структуре спроса банка доля кредитов на бакалавриат снизилась с 47 до 34%, а на обучение в колледжах выросла с 23 до 30%. Доля ординатуры увеличилась с 4 до 10%.

По итогам приемной кампании 2026 года Сбербанк выдал образовательных кредитов на 7,9 млрд рублей. Количество договоров и показатель за 2025 год банк не раскрыл. Статистика включает кредиты по госпрограмме и собственной программе Сбербанка на рыночных условиях.