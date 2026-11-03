Ювелиров и ломбарды предупредили о новых штрафах за ошибки в системе учета

Новый состав административного правонарушения за ошибки в ГИИС ДМДК может привести к заметному росту числа штрафов для участников рынка драгоценных металлов и камней. Наибольшие риски возникают у розницы и ломбардов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за несвоевременную передачу сведений, а также за неполные или недостоверные данные в ГИИС ДМДК. После принятия поправок в КоАП просрочка передачи сведений, а также неполные или недостоверные данные в ГИИС ДМДК смогут стать самостоятельным основанием для административного производства. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор адвокатского кабинета «AKD-Юрис» Георгий Джохадзе.

Георгий Джохадзе «После принятия поправок любая просрочка подачи сведений или неполные/недостоверные данные станут формальным основанием для административного дела. При этом контроль уже смещается в сторону дистанционного анализа данных и индикаторов риска в личном кабинете. Поэтому рост числа выявленных нарушений и штрафов будет заметным, особенно в первый год действия нормы. В зоне повышенного риска: розница и ломбарды, — где сроки подачи сведений короче»

По его словам, сейчас в системе уже встречается большое количество ошибок, однако привлекать за них к ответственности сложно из-за отсутствия прямого состава правонарушения. После изменений ситуация может существенно измениться, особенно для ювелирной розницы и ломбардов.

Среди наиболее распространенных нарушений эксперт назвал несоответствие статуса товара его фактическому состоянию, ошибки в весе изделий после ремонта или переплавки, отсутствие сведений о драгоценных камнях, неверную классификацию продукции, а также незавершенные залоговые билеты у ломбардов. Дополнительным фактором риска остается неподписание входящих спецификаций более чем 60 дней.

Эксперт отметил, что контроль в отрасли постепенно смещается от традиционных проверок к дистанционному анализу данных и работе с индикаторами риска через цифровые системы. Поэтому количество выявляемых нарушений может значительно вырасти уже в первый год действия новых норм.

При этом речь идет не только об административной ответственности. По словам Георгия Джохадзе, цифровизация контроля позволяет выявлять нарушения, которые ранее оставались незамеченными и теперь могут подпадать под действие уголовного законодательства.

«Рост числа выявленных нарушений — это не столько распущенность рынка, сколько эффект от того, что контроль стал сквозным и технологичным», — добавил Джохадзе.

В частности, речь может идти о делах, связанных с оборотом немаркированной продукции, незаконными операциями с драгоценными металлами и камнями, уклонением от уплаты налогов или мошенничеством. Решающую роль в таких случаях играют объемы нарушений и размер причиненного ущерба.