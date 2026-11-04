Возврат или коррекция: как исправлять ошибки в чеках в зависимости от формата ФФД

Эксперт разъяснила, как правильно исправить данные на онлайн-кассе и не получить штраф.

Когда оформлять возврат, а когда – чек коррекции, разъяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Чек на возврат оформляется обычно тогда, когда возвращаются деньги за товар. Но тоже могут быть варианты, они зависят от формата фискальных данных (ФФД) конкретной ККТ.

Надежда Камышева «Так, при ФФД 1.05 нельзя чеком коррекции исправить данные в первоначальном чеке. Поэтому делается чек возврата с данными, указанными в неверном чеке, а потом новый чек, с уже правильными данными.»

При использовании ФФД 1.1 и 1.2 неверные чеки исправляются чеками коррекции.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.