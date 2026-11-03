Россияне стали на 57% чаще жаловаться на микрофинансовые организации

За январь — сентябрь 2026 года количество жалоб на МФО выросло на 57,3%, а на банки — на 1,3%. Всего Банк России получил 323,2 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг и инвесторов.

За первые девять месяцев 2026 года жалобы россиян на микрофинансовые организации увеличились на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый значительный рост среди участников финансового рынка, сообщил Банк России.

Основной причиной стало распространение услуг недобросовестных долговых консультантов — так называемых раздолжнителей. Они предлагают заемщикам платную помощь в погашении задолженности перед МФО, однако в результате общий долг клиентов только увеличивается.

Всего за январь — сентябрь регулятор получил 323,2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Без учета повторных обращений и вопросов вне компетенции ЦБ их количество выросло на 8%.

Число жалоб на банки увеличилось на 1,3%. Чаще всего клиенты выражали недовольство отказами в проведении операций и ограничениями использования счетов.

При этом жалоб на кибермошенничество стало меньше на 34,1%, а случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить клиентов перевести деньги или раскрыть данные, — на 44,8%.

Также выросло число обращений по поводу возврата денег за подключенные дополнительные услуги. Половина таких жалоб пришлась на один банк, который уже занимается восстановлением прав заемщиков.

На страховом рынке количество жалоб на ОСАГО увеличилось на 2,1%. Основные претензии связаны с нарушением сроков страховых выплат и организации ремонта, а также трудностями при оформлении электронных полисов.

В то же время число жалоб на инвестиционное страхование жизни сократилось вдвое, на брокерское обслуживание — на 35,2%, на управление паевыми инвестиционными фондами — на 17,6%.

На негосударственные пенсионные фонды россияне стали жаловаться на 3,2% чаще. В частности, увеличилось количество претензий к договорам долгосрочных сбережений.