Основатель «Клерка» предсказал конец эпохи привычных сайтов из-за ИИ
Искусственный интеллект позволяет пользователям получать ответы без перехода на сайты. Основатель «Клерка» Борис Мальцев считает, что из-за этого интернет-издания рискуют потерять аудиторию и потенциальных покупателей своих продуктов.
Привычная модель работы интернет-изданий может измениться из-за распространения искусственного интеллекта. Об этом основатель «Клерка» Борис Мальцев рассказал в подкасте «Тот еще разговор».
По словам предпринимателя, раньше бухгалтеру приходилось переходить на сайт, чтобы найти нужную информацию. Теперь ответ можно получить непосредственно в ИИ-чате или поисковике, не открывая страницу издания.
Это создает проблему для бизнеса, который зарабатывает не только на рекламе, но и на продаже образовательных программ, подписок и других услуг. Если пользователь не посещает сайт, компания теряет возможность познакомить его со своими продуктами.
Мальцев считает, что эпоха привычных сайтов постепенно уходит, поэтому интернет-компаниям придется искать новые способы взаимодействия с аудиторией.
При этом предприниматель не рассматривает ИИ исключительно как угрозу. Он сравнивает происходящие изменения с появлением интернета и видит в новой технологии возможности для развития бизнеса.
Сейчас «Клерк» развивает экспертные консультации, обучение, рабочие инструменты для бухгалтеров и справочно-правовую систему. Какие из этих продуктов окажутся наиболее востребованными в условиях распространения ИИ, пока неизвестно.
Сам Мальцев допускает, что в случае масштабной трансформации рынка будет развивать бизнес, основанный на искусственном интеллекте.
Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах:
на одном сайте одно, на другом - совершенно другое, а на третьем - третье
приходилось прочитать все три (но по факту и более) и сделать свой вывод, (который объединяет или что-тоо отсеивает, а так же подходящий под конкретную ситуацию, какие-то свои "уникальные" условия), которого и написано нигде не было
какой ответ выдаст ИИ ?