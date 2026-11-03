Основатель «Клерка» предсказал конец эпохи привычных сайтов из-за ИИ

Искусственный интеллект позволяет пользователям получать ответы без перехода на сайты. Основатель «Клерка» Борис Мальцев считает, что из-за этого интернет-издания рискуют потерять аудиторию и потенциальных покупателей своих продуктов.

Привычная модель работы интернет-изданий может измениться из-за распространения искусственного интеллекта. Об этом основатель «Клерка» Борис Мальцев рассказал в подкасте «Тот еще разговор».

По словам предпринимателя, раньше бухгалтеру приходилось переходить на сайт, чтобы найти нужную информацию. Теперь ответ можно получить непосредственно в ИИ-чате или поисковике, не открывая страницу издания.

Это создает проблему для бизнеса, который зарабатывает не только на рекламе, но и на продаже образовательных программ, подписок и других услуг. Если пользователь не посещает сайт, компания теряет возможность познакомить его со своими продуктами.

Мальцев считает, что эпоха привычных сайтов постепенно уходит, поэтому интернет-компаниям придется искать новые способы взаимодействия с аудиторией.

При этом предприниматель не рассматривает ИИ исключительно как угрозу. Он сравнивает происходящие изменения с появлением интернета и видит в новой технологии возможности для развития бизнеса.

Сейчас «Клерк» развивает экспертные консультации, обучение, рабочие инструменты для бухгалтеров и справочно-правовую систему. Какие из этих продуктов окажутся наиболее востребованными в условиях распространения ИИ, пока неизвестно.

Сам Мальцев допускает, что в случае масштабной трансформации рынка будет развивать бизнес, основанный на искусственном интеллекте.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: