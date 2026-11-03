Новые надбавки к тарифам ЖКХ пока не утверждены — Минстрой

В России пока не приняли решение о введении дополнительной инвестиционной надбавки к тарифам ЖКХ. Минстрой рассматривает разные варианты финансирования обновления коммунальной инфраструктуры с учетом интересов граждан.

Минстрой России сообщил, что окончательное решение о введении инвестиционной надбавки к тарифам ЖКХ не принято. Ведомство продолжает обсуждать возможные механизмы финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры, передает ТАСС.

«В настоящее время решение о введении дополнительной инвестиционной надбавки не принято», — сообщили в министерстве.

В Минстрое пояснили, что при рассмотрении предложений необходимо учитывать не только потребность в обновлении коммунальных сетей, но и финансовую нагрузку на граждан.

«Подходы к данному механизму рассматриваются с учетом необходимости обеспечения равновесия между обновлением коммунальной инфраструктуры, обеспечения надежной и стабильной работы коммунального комплекса и соблюдения интересов граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Введение новой надбавки пока остается предметом обсуждения. Размер возможной доплаты и сроки ее введения не определены.