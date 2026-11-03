Alta Banka лишился лицензии в Сербии и начал процедуру банкротства

Застрахованные суммы вкладчики смогут получить в течение семи рабочих дней. В банке россияне открывали личные и предпринимательские счета, а также размещали депозиты.

Лицензия Alta Banka отозвана 30 октября 2026 года, сообщил Национальный банк Сербии. Проверка показала значительное ухудшение финансового положения банка, несмотря на меры по повышению ликвидности. Регулятор объяснил решение защитой вкладчиков и стабильности финансовой системы.

Агентство по страхованию вкладов назначат конкурсным управляющим после решения суда. Оно должно в течение семи рабочих дней обеспечить вкладчикам возможность получить застрахованные суммы по сербскому законодательству. Об этом пишет РБК.

Alta Banka подтвердил начало процедуры банкротства и пообещал публиковать порядок и сроки получения средств через официальные каналы.

Банк пользовался популярностью у переехавших в Сербию россиян: они открывали там личные счета, счета индивидуальных предпринимателей и депозиты, рассказали РБК проживающие в стране россияне.

До отзыва лицензии Alta Banka временно ограничил платежи и был отключен от системы мгновенных платежей Национального банка Сербии. Клиенты потеряли возможность отправлять и получать переводы через эту систему.