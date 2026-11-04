Рекордное число россиян ждет повышения зарплат в 2027 году

Около 58% занятых рассчитывают на рост или индексацию доходов в 2027 году, что стало максимумом с 2020 года. Однако работодатели снижают темпы пересмотра окладов из-за роста издержек и сворачивания зарплатной гонки.

Повышения или индексации заработка в 2027 году ждут 58% работающих граждан, следует из опроса сервиса SuperJob. Чаще всего прибавки ожидают специалисты до 35 лет (65%) и сотрудники с доходом от 100 до 150 тыс. рублей в месяц (64%). При этом возможности бизнеса ограничены: Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных зарплат на 2027 год с 2,5 до 1,8%.

Пересмотр зарплат в начале 2027 года планируют не все работодатели. Порядка 16,5% компаний заложили индексацию на первый квартал, сообщили в пресс-службе hh.ru. В 2026 году более 54% организаций уже подняли выплаты персоналу в среднем на 10%, а еще 20% предприятий намерены провести повышение до конца декабря.

«Если продажи не растут, а дорожают материалы, аренда и обслуживание кредитов, поддерживать прежние темпы увеличения зарплат становится сложнее», — отметил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

При этом в бюджетном секторе параметры повышения уже определены. С 1 января 2027 года зарплаты работников федеральных учреждений здравоохранения, образования, науки и культуры вырастут на 8%, а минимальный размер оплаты труда увеличится до 28 935 рублей. Работодатели обязаны доплачивать сотрудникам, чей заработок окажется ниже установленного минимума.