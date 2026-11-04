Меры господдержки российских IT-компаний предлагают пересмотреть и усилить

В Совфеде предложили оценить результативность действующих инструментов помощи разработчикам и выстроить прозрачную систему сопровождения цифровых продуктов от идеи до внедрения. Инициатива направлена на содействие отечественному бизнесу при масштабировании решений и выходе на новые рынки.

Механизмы сопровождения отечественных IT-разработок от стадии идеи до практического применения требуют пересмотра и усиления, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Создание и внедрение собственных цифровых продуктов входит в число приоритетов национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для оптимизации господдержки сенатор предложил провести детальную ревизию всех существующих льгот и программ. Власти планируют определить, какие меры эффективно работают на разных этапах развития бизнеса, где именно разработчики встречают барьеры при переходе на следующую стадию и какие риски несет внедрение новых продуктов.

«Хотелось бы, чтобы по каждой предложенной мере было понятно, какую задачу она решает и по каким критериям мы сможем судить о результате», — подчеркнул Шейкин.

Инициативы представителей власти, образовательной сферы и IT-бизнеса войдут в итоговый перечень рекомендаций секции. Этот документ направят в профильные министерства и институты развития для корректировки отраслевого регулирования.