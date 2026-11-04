Доля заявок самозанятых на ипотеку и кредиты выросла более чем в два раза за два года

Самозанятые и ИП стали заметно чаще обращаться за кредитами во всех основных сегментах розничного рынка. Самый сильный рост активности зафиксирован в ипотечном и потребительском кредитовании.

Доля заявок от самозанятых на ипотеку и потребительские кредиты увеличилась с 4% в 2024 году до 9% за январь–август 2026 года, подсчитали аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

По кредитным картам этот показатель вырос с 7% до 10%, а по автокредитам — с 7% до 8%. Активность индивидуальных предпринимателей также возросла: в ипотеке доля их заявок поднялась с 3% до 6%, в потребкредитах и кредитках — с 2% до 4%, в автокредитовании — с 4% до 5%.

«По данным ФНС, на 1 сентября 2026 года в России насчитывалось 17,4 млн самозанятых, из них 9,5 млн получали доход в 2025 году. Такой доход можно подтвердить данными налоговой, поэтому банкам проще оценивать финансовое положение заемщика. При этом даже после роста самозанятым доступна менее половины кредитных программ, поэтому подбор стоит начинать с отсева предложений, не рассчитанных на этот формат занятости», — отметила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Изменение профиля заемщиков связано с качественным развитием проектной занятости, в которую переходят высококвалифицированные специалисты. По данным сервиса Solar Staff, среднемесячный заработок программистов, проектных менеджеров, специалистов по рекламе, аналитиков и веб-разработчиков превышает 120 тыс. рублей и часто сопровождается регулярными выплатами.

«Среди них все больше специалистов с высокой квалификацией, регулярными выплатами и доходом выше 100 тыс. рублей в месяц. Для многих проектная работа — уже не временная подработка, а устойчивая модель занятости. При этом доход может поступать от нескольких заказчиков, с разной периодичностью и разными суммами. Поэтому банкам и финтех-компаниям важно оценивать не только размер дохода, но и особенности его формирования», — подчеркнул гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.

Банкам приходится пересматривать модели скоринга и линейки продуктов, поскольку доля доступных самозанятым программ продолжает увеличиваться даже в условиях общего сокращения кредитных предложений на рынке.