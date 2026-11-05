Налог с процентов по вкладам хотят забирать сразу, это уменьшит капитализацию — эксперт

Банковское удержание НДФЛ со вкладов не будет окончательным, ФНС пересчитает налог в конце года.

О возможных изменениях в обложении налогом процентов по вкладам «Клерку» рассказала доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Елена Домбровская.

Она напомнила, что пока речь идет о законопроекте, условия еще могут измениться. В предлагаемой редакции законопроекта важным является то, что налог удержат раньше, а ставка будет зависеть от других доходов.

«Для вкладчика главное изменение – на счет будет поступать меньше процентов, поскольку банк сразу удержит НДФЛ. Исчезнет возможность до следующего года пользоваться деньгами, предназначенными для уплаты налога. При капитализации это немного уменьшит будущий доход», — пояснила эксперт.

При этом банковское удержание не будет окончательным расчетом. Каждый банк будет учитывать собственные выплаты, а ФНС после окончания года объединит сведения. По действующей статье 231 НК, налоговый агент возвращает излишне удержанный НДФЛ по заявлению, обычно в пределах трех месяцев.