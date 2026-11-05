Проценты по вкладам под 15% и 18%: эксперт посчитала налог для вкладчиков с высокими доходами

Как будет облагаться по новым правилам высокий доход – объяснила доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Елена Домбровская.

У директора с зарплатой 4,5 млн рублей облагаемые проценты действительно могут попасть под 15%, а затем под 18%. Но повышенная ставка применяется только к части дохода, превысившей очередной порог, отметила эксперт.

«Допустим, зарплата составляет 4,5 млн рублей, а проценты сверх необлагаемого лимита – 800 000 рублей. Без вычетов и других доходов дополнительные проценты дадут налог: 500 000 × 15% + 300 000 × 18% = 129 000 рублей. При отдельном налогообложении этих процентов по ставке 13% получилось бы 104 000 рублей. Разница – 25 000 рублей», — разъяснила Домбровская.

Это итоговый годовой расчет, а не обязательно сумма удержания банком.

Привязка лимита к прошлогодней ключевой ставке делает его известным заранее. При снижении ставок это выгоднее вкладчику: условные прошлогодние 20% дают освобождение от налогообложения 200 000 рублей вместо 140 000 при текущих 14%. При росте ставок эффект обратный.

Массовый отток крупных вкладов вряд ли произойдет, считает эксперт. Недвижимость, золото и ЦФА отличаются риском, ликвидностью и расходами, а их налогообложение тоже нужно проверять.