Письмо Минтруда: уменьшит ли оплату вынужденного прогула полученное пособие и другая зарплата

Средний заработок за время незаконного увольнения выплачивается работнику в полном объеме без зачета других полученных им доходов. Суммы больничных, пособий по безработице и зарплаты от других работодателей не снижают размер компенсации.

Средний заработок, взыскиваемый в пользу незаконно уволенного сотрудника за время вынужденного прогула, не подлежит уменьшению на суммы полученных пособий или заработка в других организациях, разъяснил Минтруд в письме от 05.10.2026 № 14-1/В-1282.

Законодательство не относит выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по безработице и доходы от иной занятости к числу сумм, которые можно зачесть при расчете.

При признании увольнения незаконным орган по рассмотрению трудового спора принимает решение о восстановлении сотрудника и выплате ему среднего заработка за весь период отсутствия на работе. Назначение компенсации заключается в том, чтобы обеспечить человеку материальную поддержку, сопоставимую с его прежним заработком за время, когда он по вине работодателя не мог трудиться.

Единый порядок исчисления среднего заработка установлен статьей 139 ТК и положением, утвержденным постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540. Размер выплаты рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка на количество рабочих дней в периоде, подлежащем оплате.