Заплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 — ФНС

Со 2 декабря на сумму долга начнут начислять ежедневные пени, после чего налоговики перейдут к процедуре принудительного взыскания.

Заплатить налоги на имущество и НДФЛ за 2025 год физлица должны не позднее 1 декабря 2026 года, напомнила ФНС.

Исключение сделали только для жителей отдельных пострадавших территорий Курской области — им срок продлили на 12 месяцев на основании постановлений Правительства РФ от 04.09.2024 № 1222 и от 07.12.2024 № 1735.

Перечислить платеж можно через личный кабинет налогоплательщика, сервис «Уплата налогов и пошлин», портал «Госуслуги», а также без комиссии в банках, отделениях «Почты России», МФЦ или кассах местных администраций.

Если пропустить установленный срок, со 2 декабря задолженность начнет расти за счет пеней. Инспекция направит должнику требование об уплате, а в случае его неисполнения долг взыщут принудительно, в том числе через судебных приставов.

Владельцы облагаемой недвижимости или транспорта, которые не получили уведомление и не имеют освобождающих льгот, должны сами обратиться в любую инспекцию, уполномоченный МФЦ либо отправить запрос через личный кабинет и сервис «Обратиться в ФНС России». Кроме того, электронное уведомление можно продублировать на бумаге: заявление об этом налоговая или МФЦ рассматривают в течение пяти рабочих дней.