Продажи интернет-магазинов в ноябре могут вырасти на 20%

Выручка российских онлайн-продавцов во время осенних распродаж увеличится на 15–20%.

Обороты интернет-магазинов в период ноябрьских распродаж могут вырасти на 15–20%, сообщил сервис «ЮKassa». Эксперты связывают такую динамику не со спонтанным спросом, а с дальнейшим перетоком аудитории в онлайн и умением бизнеса точнее работать с отдельными группами клиентов.

В число лидеров по объемам заказов снова войдут одежда, обувь, электроника, гаджеты и бытовая техника.

«Покупатель может заранее определиться с моделью смартфона, размером обуви или характеристиками стиральной машины, а в ноябре сравнить предложения. Поэтому борьба за заказ начинается задолго до распродажи. Преимущество получает магазин, который еще до объявления скидки дал понятное описание и помог разобраться в продукте», — пояснили в сервисе.

Попытки продавцов завышать базовые цены перед запуском скидок теряют прежнюю эффективность. Покупатели все чаще отслеживают динамику стоимости через специальные сервисы и сравнивают предложения с помощью искусственного интеллекта.

По оценкам аналитиков, в целом сезон акций пройдет спокойнее и рациональнее предыдущих лет за счет более точного расчета предложений со стороны бизнеса.