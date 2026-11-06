Число госзакупок контроллеров выросло на 21,6%

За девять месяцев 2026 года заказчики провели 5,2 тыс. процедур на 10,9 млрд рублей. Совокупная стоимость закупок почти не изменилась.

Количество государственных и корпоративных закупок контроллеров в России за январь-сентябрь 2026 года выросло на 21,6% год к году, подсчитали в «Контур.Закупках». При этом их объем увеличился с 10,7 млрд до 10,9 млрд рублей.

По Закону № 44-ФЗ число процедур выросло на 15,3%, превысив 1,5 тыс., а их стоимость составила 4,9 млрд рублей. Средняя начальная максимальная цена контракта снизилась на 13,4%, с 3,7 млн до 3,2 млн рублей. Эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко связала это с дроблением лотов при сокращении бюджетов. Об этом пишет «Коммерсант».

В закупках по закону № 223-ФЗ количество процедур увеличилось на 56%, до чуть более 1,5 тыс., а общая сумма — на 3,3%, до 5,6 млрд рублей. Средняя НМЦК сократилась на 34%, до 3,7 млн рублей. Число закупок малого объема выросло на 8,8%, до 2 129, а их стоимость — на 4,4%, до 382,7 млн рублей.

Контроллеры закупают школы, вузы, коммунальные предприятия, энергетические, нефтегазовые и транспортные компании. Спрос на отечественные компоненты поддерживают требования по локализации, однако госзаказчики часто приобретают готовое оборудование, в котором контроллер выступает частью конечного решения.