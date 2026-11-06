В Госдуме передумали наказывать водителей за опасное вождение

Законопроект предусматривал штраф до 5 тыс. рублей и лишение прав на срок до трех месяцев. Его рассмотрение в Госдуме запланировано на 12 ноября.

Законопроект о наказании за опасное вождение утратил актуальность, решил профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству. Депутаты рекомендовали нижней палате отклонить документ, следует из заключения в думской базе.

Поправки предполагали штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за первое нарушение и лишение водительских прав на срок до трех месяцев за повторное. Правительство поддержало инициативу, а в октябре 2024 года Госдума приняла ее в первом чтении. Об этом пишет «Коммерсант».

Основной проблемой стала правовая неопределенность термина «опасное вождение». Он появился в ПДД в 2016 году и включает резкие торможения, ускорения и опасные перестроения, однако четкие критерии так и не разработали.

«Прежде чем выдвигать какое-то предложение по поводу ответственности за опасное вождение, нужно, чтобы в ПДД были четкие критерии», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Комитет также счел лишение прав слишком жестким наказанием. При этом с 2025 года суды применяют к агрессивным водителям статью 267.1 УК о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Она предусматривает наказание от штрафа до реального лишения свободы.