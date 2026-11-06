ФНС требует срочно перерегистрировать кассу при смене адреса
Если фактическое место работы кассы не совпадает с регистрационными данными, ККТ нужно перерегистрировать. За девять месяцев 2026 года в Бурятии адрес исправили в 225 случаях.
Использование зарегистрированной кассы не по указанному при регистрации адресу приравнивается к неприменению ККТ, напомнило УФНС по Республике Бурятия. Такое правило действует с марта 2025 года и закреплено в абзаце 25 пункта 1 статьи 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ.
При регистрации или перерегистрации кассы в заявлении нужно указать фактические адрес и место ее установки. Обязательному заполнению подлежат все разделы и поля формы, включая при наличии индекс, регион, район, город, улицу, номера дома, корпуса и помещения.
Если регистрационный адрес не совпадает с местом применения ККТ, кассу следует своевременно перерегистрировать.
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