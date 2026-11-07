ИП на спецрежимах освободят от двойного учета процентов по вкладам

Поправки затронут проценты по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. С доходов за 2026 год предприниматели будут платить НДФЛ как физлица.

Доходы индивидуальных предпринимателей в виде банковских процентов не будут включать в налоговые базы по ЕСХН, УСН и АУСН. Такие положения содержит правительственный законопроект № 617-9, который Госдума одобрила в первом чтении.

Для плательщиков ЕСХН и УСН изменения внесут в статьи 346.5 и 346.15 НК. Из налоговых баз исключат проценты, полученные ИП по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Аналогичная поправка предусмотрена в статье 6 закона об АУСН от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Начиная с доходов за налоговый период 2026 года все ИП независимо от применяемого спецрежима должны платить НДФЛ с процентов по банковским депозитам как физические лица. Налог начислят на основании налогового уведомления.

Такой порядок предусмотрен Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который внес изменения в статьи 346.1 и 346.11 НК, а также в статью 2 закона об АУСН.