Вклады как зарплата: банки хотят обязать ежемесячно забирать НДФЛ с процентов

Окончательный расчет по налогу на заработанный доход пройдет по итогам года, когда ФНС пришлет уведомление.

Банки могут обязать исчислять и удерживать НДФЛ при каждой выплате процентов нарастающим итогом с начала года, рассказала «Клерку» директор по контенту аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Согласно законопроекту №617-9, банки станут налоговыми агентами для вкладчиков. Технически это нововведение поменяет схему выплаты депозитных процентов банковским клиентам.

«Для понимания сути изменений можно провести параллель с механизмом, который действует для зарплат россиян. Работодатели в качестве налоговых агентов удерживают НДФЛ из дохода гражданина по прогрессивной шкале — от 13% до 22%. В итоге человек получает на руки заработок, “очищенный” от налога», — пояснила Андриевская.

Теперь и банки станут выплачивать депозитные проценты уже «очищенные» от НДФЛ.

Допустим, по условиям вклада, доход в виде процентов начисляется ежемесячно. Банк каждый месяц (как и в случае с зарплатой) удержит налог, если он положен, исходя из суммы депозита (меньше 1 млн руб.) и ставки (больше 1% и не по счету эскроу). В итоге на счет вкладчика упадут чистые проценты, которые заработаны в отчетный период. В расчете налога от депозита будут использовать прогрессивную шкалу.

Регулярные налоговые отчисления с процентов в рамках новой схемы сразу сократят доход вкладчика. Точно так же, как это происходит с зарплатой — ее размер до налогов больше, чем после уплаты НДФЛ. Теперь регулярная налоговая «стрижка» ждет и доход с процентов по вкладам. Банки станут срезать часть заработанного, если сумма не вписывается в налоговые правила, причем с той же регулярностью, с которой начисляет проценты.

«Прописано в депозитном договоре – 1 раз в месяц, следовательно, и НДФЛ возьмут сразу — 1 раз в месяц. Разумеется, эта схема выгодна государству. Ведь сейчас проценты сначала выплачиваются вкладчику полностью. Он может ими распоряжаться, например, снять и израсходовать или повторно вложиться», — уточнила эксперт.

Окончательный расчет по налогу на заработанный доход происходит по итогам года, когда ФНС пришлет уведомление, обработав сведения от всех банков о пассивном доходе человека.

Налогоплательщик-вкладчик сейчас обязан добровольно уплатить соответствующий НДФЛ. А в дальнейшем уплату налогов переведут на принудительный режим для владельцев депозитов. Если заработанные проценты оказались выше, чем предусмотрено в освобождении, часть дохода придется отдать в казну. На счет вкладчика придет сумма уже без НДФЛ.

Списывать налоги с вкладчиков станут банки, причем каждая кредитная организация взимает НДФЛ из дохода только своего клиента — это прямо прописано в законопроекте.

Новые правила налогов введут для всего пассивного дохода гражданина. То есть в периметре налогооблагаемой базы окажется и заработок от акций, облигаций. Здесь же учтут сумму от продажи имущества.

Возможна ситуация, например, с убытками от инвестиций, которые отразятся на налоговой базе, которая берется в расчет НДФЛ. Эту базу по-прежнему вычисляет ФНС по данным, переданным ей налоговыми агентами (банками, брокерами). Следовательно, в конце года в налоговом уведомлении человеку выставят окончательную сумму НДФЛ. Если она окажется больше, чем уже с него снято, то налоговая вернет переплату. И наоборот: если меньше – придется доплатить. Но такой механизм не прописан в законопроекте, Минфин и ФНС уточнят детали для банкиров позднее, когда документ будет принят, считает Андриевская.