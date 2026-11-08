Неиспользованные вычеты разрешат переносить на налог по вкладам, но уменьшить ежемесячный НДФЛ в банке не получится

Как сработает прогрессивная шкала в отношении процентов по вкладам – «Клерку» рассказал, предприниматель и частный инвестор, Founder & Author of KIV Methodology Илья Кутнюк.

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к части, попавшей в соответствующий диапазон.

Например, если человек уже получил зарплату 4,5 млн рублей, то он находится в диапазоне 15%. Поэтому облагаемые проценты по вкладам будут фактически увеличивать эту совокупную базу: до достижения 5 млн руб. — по ставке 15%, а часть сверх 5 млн — уже по 18%. Далее действуют ступени 20% и 22%.

То есть речь идет о маржинальной прогрессии, а не о пересчете всех заработанных денег по максимальной ставке, уточнил эксперт.

Также власти планируют изменить правила налоговых вычетов.

Илья Кутнюк «Проект позволяет переносить неиспользованный остаток стандартных, социальных и отдельных имущественных вычетов на налоговую базу по процентам. Но я бы пока не рассчитывал на простой сценарий «принес уведомление в банк — и он перестал удерживать налог». Из текста проекта следует, что такой остаток учитывается по итогам налогового периода. Практически важную роль здесь, вероятно, сохранит итоговый расчет ФНС.»

По его мнению, массового бегства из вкладов ожидать не стоит. Налог — лишь один фактор рядом с доходностью, риском и ликвидностью. Но состоятельные вкладчики действительно станут внимательнее сравнивать депозиты с облигациями, фондами, недвижимостью, золотом и другими инструментами.

Для обеспеченного вкладчика депозит перестанет рассматриваться отдельно от остальных доходов, а станет частью общей налоговой стратегии.